Trabzon Akçaabat'ta yaşayan çiftçi Yunus Karaağaç, tavuklarını gün içinde fındık bahçesine bırakıyor. Ancak fındık bahçesi ile kümesler arasında sebze tarlası bulunuyor.

Karaağaç, tavuklar bahçeye giderken tarladaki sebzelere zarar verince çareyi tünel yapmakta buldu.

40 metrelik tünel, evden fındık bahçesine uzanıyor. Tavuklar her gün tüneli kullanıp bahçeye gidiyor, akşam olduğunda geri dönüyor.

"Kafamız rahat etti"

Çiftçi Karaağaç, "Bunu yapınca kafamız rahat etti. Sabah kalkıp bırakıyorsun, akşam dönüp geliyor kendiliğinden. Yemliyorum onları. Gidiyor geliyor. Şahane oluyor. Kafamda bir sorun kalmadı. Biri komşuya zarar etmiş, girmiş, çıkmış yok. Tünele girip, çıkıp, geliyor." dedi.

Karaağaç'ın yaptığı tünel sayesinde tavuklar ne kendisinin ne de komşularının tarlalarına zarar veriyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun