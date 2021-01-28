Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kumbarasında "mama" biriktiriyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çorum Osmancık’ta, bir manav kumbarada biriktirdiği parayı sokak hayvanlarının mama ve tedavi giderleri için kullanıyor.
Osmancık ilçesinde 7 senedir manav işleten Yusuf Akıncı, sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılamak amacıyla iş yerinin önüne kumbara koydu.
Müşterilerin katkı sağladığı kumbara soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına derman olurken, duyarlı insanların desteği her geçen gün arttı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hayvanlar her sabah iş yerinin önünde bekliyor
Her sabah erken saatlerde iş yerinin önünde sokak hayvanlarının beklediğini söyleyen hayvansever manav, iş yerini açmadan önce hayvanları beslediğini anlattı.
Manav, kumbarada biriken parayla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladığını ve ihtiyaç durumunda hayvanları şehir dışındaki kliniklere götürdüğünü söyledi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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