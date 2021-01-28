Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde araç kullanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerinin kovaladığı sürücü, önce elektrik panosu ve iki otomobile, daha sonra da dolmuş durağına çarparak durabildi.
Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyreden araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın sonunda ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.D., elektrik panosuna çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından park halindeki iki otomobile ve dolmuş durağına çarparak durabildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan A.D. ile yanındaki bir kişi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık"
Sürücü A.D., kaza anını görüntüleyen gazetecilere, “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık. Çekmeye çok meraklısın ağabey” diyerek tepki gösterdi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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