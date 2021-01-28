Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyreden araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın sonunda ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.D., elektrik panosuna çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından park halindeki iki otomobile ve dolmuş durağına çarparak durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan A.D. ile yanındaki bir kişi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık"

Sürücü A.D., kaza anını görüntüleyen gazetecilere, “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık. Çekmeye çok meraklısın ağabey” diyerek tepki gösterdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.