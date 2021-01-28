Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar 43 yaşındaki A.B. ile oğlu 19 yaşındaki M.T.B. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Babaya 20 yıl, oğluna 10 yıl hapis cezası

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, baba A.B'ye 20 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası, oğlu M.T.B'ye 10 yıl hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.