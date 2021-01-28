Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'a kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle il merkezinde anonslar yaparak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Trabzon’da meydana gelen kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar, tekne ve ağlarında onarım yaptı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.
Sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi. Kuşların yiyecek mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.
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