Trabzon’da meydana gelen kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar, tekne ve ağlarında onarım yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi. Kuşların yiyecek mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.