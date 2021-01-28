Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 33 yıl hapis cezası
Van'da, geçen yıl alışveriş için markete giden küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan E.L.'ye, alışveriş için gittiği bakkalda, iş yeri sahibi E.B.'nin istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda hazırlanan iddianame ile E.B. hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü.
Sanık E.B.'ye, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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