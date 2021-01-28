Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan E.L.'ye, alışveriş için gittiği bakkalda, iş yeri sahibi E.B.'nin istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianame ile E.B. hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü.

Sanık E.B.'ye, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

