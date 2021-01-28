Lodos ve hamsi avı yasağının etkileri balıkçı tezgahlarına da yansıdı.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren, denizden yeterli ve çeşitli balık gelmemesinin fiyatları etkilediğini anlattı.

Çipura ve levreğin kilosu 60 lira

Tezgahların özleneninin hamsi olduğunu vurgulayan Bistiren, buzhane hamsisi sattıklarını ancak vatandaşın taze hamsiyi beklediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlardan Hasan Filiz, haftada iki gün balık tükettiklerini belirterek, her balığın ayrı lezzette olmasına rağmen hasretle hamsiyi beklediğini vurguladı.

Edirne Balık Pazarı'nda hamsi ve istavritin kilogramı 40, mezgit, barbun ve sardalyanın kilogramı 25, çipura ve levreğin kilogramı ise 60 liradan satılıyor.

İğneada'ya gelenler de lodosun dinmesini bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen balıkçı tekneleri, şiddetli lodos nedeniyle limandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakanlık tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de hamsi avcılığının bir süre yasaklanması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

İğneada açıklarında üç haftadır bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, hava muhalefeti nedeniyle 6 gündür denize açılamıyor.