Bitlis’in Ahlat ilçesinin Selçuklu Çarşısı’ndaki caddede yürüyen kişi bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan adam, can havliyle köpeğe karşı kendini korumaya çalıştı. Yumruk darbeleri ile sokak köpeği uzaklaşırken, kolundan hafif şekilde yaralanan adamın saati de parçalandı.

Köpeğin vatandaşa saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.