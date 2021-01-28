Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Camiden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde camiden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camii'ndeki hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 8 güvenlik kamerasının kaydettiği 27 saatlik görüntüleri izledi. İncelemeler sonucu eşkalleri belirlenen A.K. ve T.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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