Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlayan Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Kudretullah Zeki ve beraberindeki heyet YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

Türkiye’de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Afganistanlı Bakan, Afganistanlı öğrencilere de Türkiye Bursları programı ile Türkiye’de okuma imkanı sunan YTB’ye teşekkür etti. Bakan Zeki kendisinin de Türkiye’den mezun olduğunu belirterek, ‘‘Bugün bir Türkiye mezunu olarak YTB’de bulunmaktan dolayı son derece mutluyum" ifadesini kullandı.

YTB’ye gerçekleştirilen ziyaret için teşekkür eden YTB Başkanı Abdullah Eren de Bakan Kudretullah Zeki’ye görevinde başarılar diledi.

“Türkiye Mezunları ülkelerinde önemli görevler üstleniyor”

Eren, “Türkiye Mezunları bugün dünyanın dört bir tarafında, ülkelerinde önemli görevler üstleniyor. Hem Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkilere katkı sunuyor hem de küresel boyuttaki sorunlara çözümler üretmeye gayret ediyorlar. Bu bizler için her zaman gurur duyulacak kıymetli bir şey” dedi.

Afganistan ve Türkiye arasındaki köklü ve güçlü ilişkilere de dikkat çeken Abdullah Eren, ‘‘Türkiye’nin dost ve kardeş Afganistan’a olan desteği herkesin malumu. YTB olarak bizler de tarihi ve kültürel bağlarımızın son derece samimi ve yakın bir şekilde yoğurduğu ilişkilerimize Türkiye Bursları başta olmak üzere faaliyet alanlarımızdaki çalışmalarımızla katkı sunuyoruz. Bursları verirken de en nitelikli öğrencileri bulmaya ve Afganistan’ın ihtiyaç duyduğu alanları öncelemeye çalışıyoruz” dedi.

Gerçekleşen görüşmede burslandırmalarda Afganistan’ın ulaşım alanındaki ihtiyaçlarının da gözetilmesi hususunda mutabakata varıldı.

Türkiye’de bulunan Afganistan Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Kudretullah Zeki, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

