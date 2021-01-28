İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz, geçen yıl eylül ayında bir güzellik merkezinde kalça dolgu yaptırdı. İşlemin ardından rahatsızlandı.

Boyraz evine götürüldü ancak evinde fenalaştı, genç kadın önce göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yaşadı. Ardından kalp krizi geçirdi. Boyraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaptırdığı estetik dolgu sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sorumlusu 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Genç kızın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu 2 sanık için “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme“ suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

2 kişi ise "sağlık hizmetleri kanununa muhalefet" suçundan yargılanacak.

Rapora göre 'pıhtı atması' sonrası kalp krizi

Olayla ilgili epikriz raporuna TRT Haber ulaşmıştı. Rapora göre, nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi.

Doktorların çabasına rağmen Kübra Boyraz'ın durumu kötüye gitti. Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz’a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Haber: Büşra Çelik