Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Yağışlarla toprak suya kavuşurken tarımsal kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Yağışlar tarlada ekili mahsulün gelişimine katkı sağladı.

"Kar buğdayın, mevsim normallerinde seyretmesini sağlayacak"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bu ay etkili olan yağışların zamanında yağdığını ve yeterli seviyede olduğunu söyledi:

"Ocaktaki yağışlar ve uygun iklim sıcaklıkları ile ilimizde yetiştirilen buğday hızlı gelişme sürecine girdi. Ardından tarlalarda çiftçilerimiz tarafından üst gübreleme uygulamalarına başlandı. Bölgede etkili olan kar ise hızla gelişme periyoduna giren buğdayın, mevsim normallerinde seyretmesini sağlayacak. Yağış, gübre kullanacak çiftçilerimiz için de olumlu ortam sağlayacaktır."

"Bu yıl verimli bir yıl geçirmeyi bekliyoruz"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da soğuk hava ve karın ekili alanlara olumlu yansıdığını vurguladı:

"Özellikle bu dönemde, buğdayların soğuk havaya ihtiyacı var. Çok güzel bir faydası oldu. Kar yağışı yorgan etkisi yaparak buğdayın gelişimine katkı sağlayacak. İnşallah yağışlar güzel bir şekilde devam eder, bol ve bereketli bir sezon geçiririz."

Tekirdağ'da üretici Ünal İncehasan ise kar yağışının buğday rekoltesine olumlu katkı yapacağına değindi:

"Kar yağışları, kuraklığın konuşulduğu, yer altı sularının azaldığı bölgemizde doğrudan tarım ürünlerine olumlu etki yapacaktır. Kar yağışlı senelerde buğday ve ayçiçeği verimleri hem yüksek olmuştur hem hastalık oranları düşmüştür. Bu yıl verimli bir yıl geçirmeyi bekliyoruz."