Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki müstakil evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yaşadığı öğrenilen evde yaklaşık 30 ton evsel atık biriktirildiğini tespit etti.

Ekiplerin, gün boyu süren çalışmasıyla 15 kamyona yüklenen çöpler atık toplama merkezine taşındı.

Ev, koronavirüse (Covid-19) karşı dezenfekte edildi.