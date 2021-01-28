Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 'çöp ev'den 30 ton atık çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine belediye ekiplerinin gittiği evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki müstakil evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yaşadığı öğrenilen evde yaklaşık 30 ton evsel atık biriktirildiğini tespit etti.
Ekiplerin, gün boyu süren çalışmasıyla 15 kamyona yüklenen çöpler atık toplama merkezine taşındı.
Ev, koronavirüse (Covid-19) karşı dezenfekte edildi.
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