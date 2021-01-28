Çayırova Belediyesi tarafından çocuklara yönelik Youtube'dan yayın yapan çocuk televizyonu kuruldu.

Tablet ve televizyonun karşısına geçen çocuklar, kendileri için kurulan internet kanalını büyük keyifle izliyor. Çocuklar bu sayede salgın ve tatil dönemini evlerinde eğitici içeriklerle geçiriyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Çocuk TV’yi kurmamızdaki amacımız, Çocuklarımız interneti kullanıyorken etkin bir şekilde hem eğlenerek hem de öğrenerek öncelikle milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak.” dedi.

Çocuklar ve aileleri hizmetten memnun. Çayırova Çocuk Televizyonu, koronavirüs sürecinde eve kapanan çocukların en yakın dostu oluyor, aileleri de mutlu ediyor.