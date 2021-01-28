Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 189 kişiye para cezası
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 189 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında dün 1097 iş yeri denetlendi, 16 bin 59 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14, karantina tedbirini ihlal eden 5, maske takmayan 64, yasaklı yerlerde sigara içen 24, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 81, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kuralına uymayan 1 sürücüye ile salgın tedbirlerine riayet edilmeyen 3 iş yerine para cezası uygulandı.
Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Bartın'da sağanak taşkına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz