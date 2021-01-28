Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yalnız yaşayan ve 2 gün önce ilçeye İzmir'den gelen 57 yaşındaki Sendegül Demir'den haber alamayan yakınları, mahalle muhtarı Caner Köse'den yardım istedi.
Köse'nin haber vermesiyle eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Demir'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir'in cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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