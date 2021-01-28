Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası
İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan, 2 kez müebbet hapis ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ile taraf avukatları ve müşteki katıldı.
Davacı avukatı, sanığın cezai ehliyetinin tam olması nedeniyle cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık Kalkan ise iğne ve ilaç kullandığını belirterek, sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa, anne ve babasına yönelik eylemine ilişkin "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi.
Sanık Kalkan, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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