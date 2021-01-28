İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ile taraf avukatları ve müşteki katıldı.

Davacı avukatı, sanığın cezai ehliyetinin tam olması nedeniyle cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık Kalkan ise iğne ve ilaç kullandığını belirterek, sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa, anne ve babasına yönelik eylemine ilişkin "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Sanık Kalkan, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.