Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi Ahmet Yiğit KKTC’de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahmet Yiğit'in, FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı olduğu ve firari durumda olduğu belirtildi.

Yakalanan FETÖ firarisinin sorgulamasında, emniyet gizli yapılanması içerisinde sözde yönetici olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alındı.