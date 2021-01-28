Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte içki üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 800 litre sahte şarap, 2 kaynatma kazanı ve 1 damıtma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.