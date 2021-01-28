Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da jandarma ekiplerinin sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen eve düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte içki üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, 800 litre sahte şarap, 2 kaynatma kazanı ve 1 damıtma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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