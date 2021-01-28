İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 16 Ocak’tan itibaren etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle 352 köy yolunun kapandığını söyledi.

Ekiplerin yoğun mesai harcayarak yolları açtığını ifade eden Yentür, yüksek kesimlerde kar ve fırtınadan dolayı kar kalınlığının yer yer 8 metreye yükseldiğini belirtti.

Ekiplerin büyük zorluk yaşadığına değinen Yentür, “Derecik Vadisi’nde metrelerce kar nedeniyle bir saatte yaklaşık 15 metre ilerleyebiliyoruz. Açtığımız yollar fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. 64 iş makinesi, 100 personelimizle çalışma yürütüyoruz. Derecik grup köy yolunda fırtına nedeniyle hem görüş açımızın az olması hem de karın birikmesi ekiplerimizi zorluyor. Bu bölgedeki köylere ulaşımı, uzun olan yoldan sağladık. Kısa olan Derecik Vadisi´ndeki yolun açılması için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

