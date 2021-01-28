Giresun’un Bulancak ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler, dükkan sahiplerine ücretsiz organik bal numuneleri verdi ve talep olması halinde sipariş vermeleri için irtibat numaralarını bıraktı.

Esnaflardan Dursun Karahan’ın dükkanına müşteri kılığında gelen bir kişi, numune balın tadını beğendiğini söyleyerek 400 kilogram bal siparişi verdi.

Karahasan, numune balı bırakan kişileri arayarak 13 bin 750 TL karşılığında 250 kilogram bal siparişi verdi. Ancak gelen siparişte ballar sahteydi.

[Fotoğraf: DHA]

Bal değil, glikoz şurubu

Sipariş veren kişinin geri gelmemesi ve irtibat numaralarına ulaşılmaması ile dolandırıldığını anlayan esnaf, numune ballara yaptırdığı test sonucunda ilk parti balların gerçek, ikinci parti balların ise glikoz şurubu olduğunu öğrendi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine, çete üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sahte balı tadarak anlamak çok zor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, balın en çok hile yapılan gıdaların başında geldiğini ve doğal baldan daha iyi gözüken sahte bal yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekşi, balın sahte olup olmadığını görüntüsünden ya da tadından anlamanın çok zor olduğunu ve tüketicilerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı veya kayıt numarası olan balları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin şüphelendikleri ürünlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ALO 174 hızlı gıda hattını araması önerildi.