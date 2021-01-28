Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Demirkent Osmanlı Mahallesi´nde, 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile 43 yaşındaki edebiyat öğretmeni eşi Özlem Akgül Çabuk’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, evine girdiği çiftin cansız bedenini mutfakta hareketsiz halde buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu görüldü.

Yapılan incelemede, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğalgaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi.

Çift için tören düzenlendi

Otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, çiftin yakınlarının yanı sıra Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve mesai arkadaşları katıldı.

Talihsiz çiftin tabutlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Ailelerin isteği üzerine çiftlerden Polis Memuru Mehmet Ufuk Çabuk’un cenazesi Ankara Karşıyaka’ya gönderilirken öğretmen eşi Özlem Çabuk cenazesi ise İstanbul Çengelköy’e gönderildi.