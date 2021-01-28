Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Gürpınar İlçesi, Bağrıyanık Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda T.A. isimli şüpheli ile birlikte 4 adet çuval içinde toplam 101 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili T.A. gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar İlçesi, Bağrıyanık Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda 4 çuval içinde toplam 101 kilo eroin maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli T.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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