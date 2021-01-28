Küçükçekmece'de kendisinden ayrılmak isteyen Nursel Aris'i, 3 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası İstinaf tarafından bozulan sanık Nizam Çınar hakkında yeniden yapılan yargılamada, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizam Çınar ile tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile maktul Nursel Aris'in babası Baki Aris de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Dairenin kararında, koşulları oluşmadığı halde sanığın cezadan kurtulmaya yönelik soyut iddialarının tahrik indirimine dayanak yapıldığı belirterek, sanığa eksik ceza verildiğine hükmetti.

Karara karşı beyanları alınan müşteki Baki Aris, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi. Katılanların avukatları da, bozma kararına uyulmasını talep etti.

Tutuklu sanık Nizam Çınar ise olayı zaten başından beri kabul ettiğini ifade ederek, "İhanet olmasaydı öldürmek zorunda kalmazdım. Pişmanım." dedi.

"Ruhsatsız silah" suçundan 1 yıl hapis cezası

Dosyayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nizam Çınar'ın her ne kadar tasarlayarak yaşı küçük maktulü öldürmekten dava açılmış ise de, yaş küçüklüğünün bulunmaması, tasarlamanın ise ispatlanamadığı anlaşıldığından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın aksi ispat edilemeyen savunmasına göre eylemi haksız tahrik altında işlediği kabul edilmiş ise de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararına direnme olanağı bulunmadığından, yasal zorunluluk nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın sabıkalı oluşunu dikkate alarak takdiren de indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanık Çınar'a "ruhsatsız silah kullanma" suçundan 1 yıl hapis cezasına vererek, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Karar sonrasında maktul Nursel Aris'in babası Baki Aris, "Kızımı hiçbir karar geri getirmez ama cezası 18 yıldan müebbet hapse yükseldiği için yüreğime bir nebze su serpildi. Kadın cinayeti işleyenlere ibret olsun bu ceza." dedi.

Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nizam Çınar ile maktul Nursel Aris'in resmi nikah olmaksızın birlikte yaşadıkları, sanığın müştekiyi rızası dışında birlikteliğe zorladığı, maktulün hamile kalması nedeni ile sanık ile birlikte yaşamaya başladıkları ve yaşanılan anlaşmazlık üzerine sanığın evi terk ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanığın maktulü devamlı arayarak rahatsız ettiği, en son olay günü 5 Haziran 2018'de sanığın, maktulü arayarak dışarıya çıkmaya zorladığı, sanığın maktulün arabaya binmesini isteyerek çocuğun parkta olduğunu ve parka gideceklerini söylediği, maktulün ise arabaya binmeye direnmesi üzerine sanığın maktule 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı, maktulün hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğinden cezasını 18 yıla indirmişti.

Müşteki avukatları kararı temyiz etmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de kararı bozmuştu.