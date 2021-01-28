Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde durdukları bir hafif ticari araç içerisinde 5'er litrelik plastik bidonlara konulmuş 720 litre tıbbi alkol ele geçirdi.

Araç sürücüsü H.G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve içki adı altında ticareti yapılan malzemeleri çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbi alkol olduğunun görüldüğünü, nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte alkol üretimi nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiği yada görme kaybı ile birlikte diğer organlarına zarar verdiğini kaydetti.