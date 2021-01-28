Havaların soğumasıyla beraber, kediler soğuktan korunmak için araçların altlarına girmeye başladı.

Durumu gören Bingöllü işletmeci Ümit Tuğunmuş harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Atıl durumdaki lastikleri kediler için yuvaya dönüştüren Tuğunmuş, “İmkanlar dahilinde kedi evlerini yaptım. Bingöl’de belirli noktalara bıraktım. Bingöl Belediyesi de bıraktığım noktalara 3 günde bir yem bırakıyor” dedi.

Yuvalar herkese örnek olmalı

Tuğunmuş, yaptığı kedi evleriyle vatandaşa örnek olmak ve çocukların bilinçlenmesini sağlamak istediğini söyledi.

Soğuk havada barınak bulduğu için halinden memnun olan kediler ise çevredeki duyarlı kişiler tarafından süt ve mama ile besleniyor.