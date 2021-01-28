Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araç lastikleri kedilere yuva oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl’de oto lastik işletmecisi Ümit Tuğunmuş, atıl durumdaki lastiklerden kedilere barınak yaptı.
Havaların soğumasıyla beraber, kediler soğuktan korunmak için araçların altlarına girmeye başladı.
Durumu gören Bingöllü işletmeci Ümit Tuğunmuş harekete geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Atıl durumdaki lastikleri kediler için yuvaya dönüştüren Tuğunmuş, “İmkanlar dahilinde kedi evlerini yaptım. Bingöl’de belirli noktalara bıraktım. Bingöl Belediyesi de bıraktığım noktalara 3 günde bir yem bırakıyor” dedi.
Yuvalar herkese örnek olmalı
Tuğunmuş, yaptığı kedi evleriyle vatandaşa örnek olmak ve çocukların bilinçlenmesini sağlamak istediğini söyledi.
Soğuk havada barınak bulduğu için halinden memnun olan kediler ise çevredeki duyarlı kişiler tarafından süt ve mama ile besleniyor.
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