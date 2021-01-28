Şırnak-Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe Üs Bölgesi, Haftanin bölgesine en yakın nokta konumunda. Pençe Kaplan Harekatından önce, teröristlerin yoğun olarak kullandığı bir güzergah olan bölgede, sınır ötesine gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sızma girişimleri engellendi.

Şırnak'ta kurulu onlarca üs bölgesinden biri olan Berkur Tepe, her türlü iklim ve saldırı ihtimalleri göz önünde bulundurularak hazırlandı.

9. nesil modüler bir üs olan Berkur tepe, yerli ve milli imkanlarla ileri seviye teknoloji kullanılarak üretildi. Her türlü hafif silah, roketatar ve havan tacizine karşı korunaklı.

Bölge, radar ve kamerasistemiyle izleniyor

Berkur Tepe Üs bölgesi üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlük sağlıyor.

Üs bölgesi, radar ve kamera sistemiyle 7/24 aralıksız izleniyor. Herhangi bir tehdit anında, tamamen yerli ve milli olan Sarp silah sistemi devreye giriyor. Böylece hudut hattı ve üs bölgesinin güvenliği aralıksız sağlanıyor.

Son teknolojiyle donatılan üs bölgesinde teröristlere karşı kullanılmak üzere ağır silah ve mühimmat da bulunuyor.

Fırtına obüsleri hedefi tam isabetle vuruyor

Terörle mücadelede Mehmetçiğin en etkin güçlerinden biri de fırtına obüsleri. Üs bölgesinde olası bir tehdit durumunda devreye giren fırtına obüsleri, hedefi yüzde yüz isabetle vuruyor.

Mehmetçik, vatanın her noktasında olduğu gibi Berkur Tepe'de de terörle mücadeleyi son terörist etkisiz hale getirene kadar sürdürmekte kararlı.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Ender Bediz