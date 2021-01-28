Kızıltepe ilçe merkezinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

O anlarda bir kişi, otomobilini tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Aracın çarptığı 2 kişi çevreye savruldu. Çarpmanın etkisi ile baba Mahmut K. yere yığılıp kaldı.

Peşlerinden iki araç daha geldi. Elleri silahlı kişiler kaçan 4 kardeşin peşine düştü. O sırada bir kişi çevreden topladığı taşlarla kaçanları yaralamaya çalıştı.

Aracı kalabalığın üzerine süren eli kürekli kişi de bir süre sonra silahla vuruldu.

Kavgada 5 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan ikamette yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, kalaşnikof otomatik tüfek, tabanca ve bu silahlara ait dolu fişekler ve boş kovanlar ile bir araçta otomatik tüfek bulundu.