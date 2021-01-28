Arazi kavgasında çarpıcı anlar: Otomobili üzerlerine sürdü
Mardin'de akrabalar arasında arazi kavgası çıktı. Kavgada bir kişi aracıyla tartıştığı akrabalarına çarpıp, onları yaraladı. Silahların da kullanıldığı kavga anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Kızıltepe ilçe merkezinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.
O anlarda bir kişi, otomobilini tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Aracın çarptığı 2 kişi çevreye savruldu. Çarpmanın etkisi ile baba Mahmut K. yere yığılıp kaldı.
Peşlerinden iki araç daha geldi. Elleri silahlı kişiler kaçan 4 kardeşin peşine düştü. O sırada bir kişi çevreden topladığı taşlarla kaçanları yaralamaya çalıştı.
Aracı kalabalığın üzerine süren eli kürekli kişi de bir süre sonra silahla vuruldu.
Kavgada 5 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan ikamette yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, kalaşnikof otomatik tüfek, tabanca ve bu silahlara ait dolu fişekler ve boş kovanlar ile bir araçta otomatik tüfek bulundu.
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