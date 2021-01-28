Çanakkale Ayvacık Baraj göletindeki çalışmalara bugün de devam edildi. Bölgeye dip sonarı ile su altı tarama cihazı rov götürüldü. Önce iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun iş yeleği, bir süre sonra da Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeni bulundu.

Rüzgar enerjisi santrali çalışanları Filiz Soydoğan Çiçek ile Mürsel Meracıoğlu,

dün 112 acil çağrı merkezini arayarak araçlarının taşan baraj suyuna kapıldığını bildirmişti.

Uydu takip sistemi üzerinden alınan son sinyalde de aracın gölet bölgesinde olduğu belirlenmişti.