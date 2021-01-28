Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2017 yılında yapımına başlanan güvenlik duvarı, Ağrı-İran sınırının sıfır noktasında, zorlu coğrafyaya rağmen kısa sürede tamamlandı.

Duvar hakkında konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, "Iğdır ve Ağrı Sınır Fiziki Güvenlik Duvarı Sistemi projesinin bir parçası şu an görmüş olduğumuz bu duvar inşaatı. Burada Ağrı kısmından bahsetmek istersek yaklaşık 81 bin 300 metre yani 81 nokta 3 kilometrelik bir duvar imalatını geçtiğimiz ayın başlarında 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamış olduk." dedi.

Her ayrıntı düşünüldü

Proje 200 milyon liraya mal oldu. Her ayrıntının düşünüldüğü duvarın üzerine bir metreye yakın jiletli tel çekildi. Gözetleme kuleleri, kamera, aydınlatma sistemleri ve devriye için de güvenlik yolu yapıldı. Acil durumlar için yaya ve araç kapıları da inşa edildi.

Son teknoloji ile donatılan güvenlik duvarında kurşun geçirmez camlı 15 kapı bulunuyor. Bu sayede ekipler sınır boyunca oluşturulan güvenlik yolunda kolaylıkla devriye atarak hudut güvenliğini sağlıyor.

"Terör faaliyetleri ile ilgili ciddi bir azalma var"

Dev proje, kısa sürede meyvelerini vermeye başladı.

Son zamanlarda istatistiklere de yansıyacak şekilde bölgeden kaçak göçmen girişlerinin ciddi oranda azaldığını dile getiren Vali Varol, "Yine uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili ciddi bir azalma var. Terör faaliyetleri ile ilgili ciddi bir azalma var. Bunların tamamı şu an burada görmüş olduğunuz bu devasa sınır güvenlik fiziki duvar sisteminin bize getirdiği faydalardır." diye konuştu.

Güvenlik önlemleri, duvar hattı boyunca aralıklarla yerleştirilecek hareket algılayıcı sensörlerle de üst seviyeye çıkarılacak.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Cahit Yıldırım