Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün sözde polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, avukat ve memurların da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Manisa, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Afyon, Konya, Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerden kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

