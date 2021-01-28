Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 07:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Samsun'da sanayi sitesinde yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki dükkanlara da sıçradı.
Yangın, gece saatlerinde Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Bitişikteki diğer dükkanlara da sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Yangında mobilya atölyesinin içinde bulunan 2 otomobil, ile diğer iş yerlerinin önündeki birçok hurda araç yandı.
Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında, 5 iş yeri zarar gördü.
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