Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla sürdü. Yağış, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.
İstanbul'da kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Gece boyunca aralıklarla sürdü.
Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt beyaza büründü. Hafif kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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