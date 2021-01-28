İstanbul'da kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Gece boyunca aralıklarla sürdü.

Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt beyaza büründü. Hafif kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.