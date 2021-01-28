Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iş yerinde yangın
İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Telsiz Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıdan alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Hasarın oluştuğu ve bir motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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