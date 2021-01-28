Telsiz Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıdan alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Hasarın oluştuğu ve bir motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.