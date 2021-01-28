Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırtınada uçan çatı otomobilin üzerine düştü
Tokat'ta etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatı, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının düştüğü alanın yakınındaki benzinlikte çalışanlar paniğe kapıldı. Çatının düşmesi ve benzinlik çalışanlarının kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan fırtına, kent merkezinde bulunan bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Çatı altında kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Benzinlik çalışanları kaçıştı
Çatının düştüğü alanın yakınındaki benzinlikte çalışanlar paniğe kapıldı.
Çatının düşmesi ve benzinlik çalışanlarının kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Fırtına
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