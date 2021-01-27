Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te teröristlerin toprağa gömdüğü 450 pil bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda toprağa gömülmüş 450 pil ele geçirildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.
Terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05 Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü bidonda 450 büyük pil ele geçirildi.
Piller, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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