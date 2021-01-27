Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 22 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.
Uygulama noktasında durdurulan bir çekiciye yüklenen araçta yapılan aramada 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.B.T'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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