Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde bu gece güneyden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına (60-90 kilometre/saat), yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.