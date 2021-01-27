Kar yağışının etkisiyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kalan bazı araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Hüyük Belediyesi, yolları ulaşıma açık tutabilmek için ekiplerini seferber etti.

[Fotoğraf: AA]

Kar nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kazadan dolayı yayla yolu ulaşıma kapanınca araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Ağla Yaylası'nda kar yağışından dolayı bir aracın kayarak kaza yapması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bölgede 3 araçtaki 6"sı çocuk 15 kişi mahsur kaldı.

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşımda aksama

Seydişehir-Antalya kara yolunda başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bolu Dağı'nda sürüler zor anlar yaşadı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaza büründü.

Bölgenin Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi 1,2,3 ve Tünel mevkisinde de etkisi artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerledi.

[Fotoğraf: AA]

Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek karda mangal yapıp kar topu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Ayvacık'ta kar yağışı etkili oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde akşam üzeri başlayan yoğun kar yağışı, kısa süre içerisinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde gün içerisinde aralıklarla kar yağışı görüldü.

Ayvacık ilçesinde ise saat 18.00 sıralarında yoğun kar yağışı başladı. Tipi nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Kütahya’da yoğun kar yağışı

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'nda yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Domaniç-İnegöl kara yolunda yola hazırlıksız çıkan sürücüler zorluk yaşıyor.

Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]