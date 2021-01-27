Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için kar ve buzlanma uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojinin son hava tahminlerine göre, Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Ankara için uyarıda bulundu.
Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre kar kalınlığının oluşması bekleniyor.
Buzlanma ve don olayları görülebilir
Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ankara Meteoroloji Hava Durumu
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