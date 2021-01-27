Yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Ankara için uyarıda bulundu.

Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre kar kalınlığının oluşması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayları görülebilir

Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.