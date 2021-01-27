Bucak ilçesine bağlı Çamlık, Kızılseki ve Dutalan köylerinde sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış sonrası köylerdeki dere yatakları taştı, sel suyu bazı seralara ve ekili alanlara zarar verdi. Bazı köylüler, taşan derelerden akan seli cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Bucak ile Antalya ve Isparta'yı bağlayan Sarıdere yolu da zaman zaman yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan Burdur'da iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle kent merkezinde ve bazı köylerde ağaçlar devrildi.