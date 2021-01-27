İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.

Yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 2 tabanca, pompalı tüfek, 21 fişek, 36 bin 990 lira, 5 bin 100 dolar ile 200 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.