Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bataklığa saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bataklığa saplanan koyun, belediye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. Tedavi altına alınan koyunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkisinde bir koyun bataklığa saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Aliağa Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediyenin veterinerlik birimince kurtarılan koyunun sol arka bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralı koyun tedavi altına alındı.
"Koyun için birimimiz seferber oldu"
Koyunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Koyun için birimimiz seferber oldu. Zaman kaybetmeden bölgeye gittik. Bataklığa saplanmış olan koyunu, özenli bir çalışma ile kurtarıp kliniğimize getirdik. Genel kontrolünü yaptık. Sol arka ayağında bir yaralanma olduğunu tespit ettik ve hemen tedavisine başladık" dedi.
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