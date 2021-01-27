Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkisinde bir koyun bataklığa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Aliağa Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediyenin veterinerlik birimince kurtarılan koyunun sol arka bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralı koyun tedavi altına alındı.

"Koyun için birimimiz seferber oldu"

Koyunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Koyun için birimimiz seferber oldu. Zaman kaybetmeden bölgeye gittik. Bataklığa saplanmış olan koyunu, özenli bir çalışma ile kurtarıp kliniğimize getirdik. Genel kontrolünü yaptık. Sol arka ayağında bir yaralanma olduğunu tespit ettik ve hemen tedavisine başladık" dedi.