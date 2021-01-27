Yusufeli Barajı, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES inşaatının durumu hakkında bilgi verdi.

Baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiğine değinilirken, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96’lık bölümünün tamamlandığı ve bunun bu alanda bir rekor olduğu açıklandı.