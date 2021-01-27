Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaylada kaza: Araçlarında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaza nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Araçlarında mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ağla Yaylası'nda kar yağışından dolayı bir aracın kayarak kaza yapması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bölgede 3 araçtaki 6'sı çocuk 15 kişi mahsur kaldı.
Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Etiketler: İtfaiye Kar Yağışı
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