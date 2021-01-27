Olay, 4 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürüsü, aracı yol kenarına park edip araçtan indi.

Motoru kontrol etmek için kaputu açan sürücü, alevleri görünce paniğe kapıldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden polis ekipleri, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın, polis ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.