Manisa kent merkezinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, hasar oluşan hatları onarmaya çalışırken bazı mahallelere ve Manisa Sanayi Sitesinin bir bölümüne halen enerji verilemiyor.

Su kesintisi yaşandı

Elektrik kesintisi nedeniyle Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu Şehzadeler ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı.

Çatı düştü

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ve Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı caddeye düştü.

Yaralananın olmadığı olayda trafiğe kapatılan cadde çatı enkazının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

250’den fazla ağaç devrildi

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri, trafik tabelaları, binalardan kopan molozlar ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Birçok araçta hasar oluştu.

Yıkılan 250'den fazla ağacı yollardan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanakla tıkanan mazgalları açmak için de yoğun çaba sarf etti.