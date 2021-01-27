30 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel için, Amasya Valiliği koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca sürdürülen arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Arama çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor

Özellikle Çaydibi Köyü ve köy çevresinden geçen Destek Çayı’nın bulunduğu alanda AFAD ve Jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. İnsansız hava araçlarıyla havadan arama çalışması gerçekleştirildi. Arama çalışmalarında termal kameralı insansız hava araçları da kullanıldı.

[Hidayet Temizel'in eşi Rabia Temizel eşinin bir an önce bulanmasını beklediklerini söyledi.]

Köy muhtarı Erkan Yılmaz, yaklaşık 30 gündür Hidayet Temizel’in kayıp olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir ay önce kaybolan Hidayet Temizel amcamızı daha halen bulamadık. Kendisini güvenlik güçleri ve AFAD, karakol ekipleriyle aramaktayız şu anda. Halen bir sonuç alamadık. Aramaya da devam edeceğiz. " dedi.

Arama çalışmalarından şu ana kadar henüz sonuç alınamadı.

Amasya’nın Taşova ilçesi Çaydibi Köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel’den 28 Aralık 2020 tarihinden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu.