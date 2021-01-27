Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çocukların camide tehlikeli oyunu
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir grup çocuk Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Çırak Camii'nde yangın tüpüyle oynadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Isparta’da 4 çocuğun mahallelerindeki Hacı Bekir Çırak Camii'ne yangın tüpüyle oynamaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Camide namaz kılınan alan yangın tüpünden çıkan beyaz gazla kaplandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan cami görevlisinin durumu polise bildirmesinin ardından polis ekipleri camide inceleme yaptı.
Cami görevlisi çocuklardan şikâyetçi olmadı.
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