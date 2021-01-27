Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın Gürsu ilçesinde barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre diye satarken yakalanan ziraat mühendisi kadın tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 41 yaşındaki ziraat mühendisi kadının, Yalova’dan aldığı barkodlu gübre torbalarına farklı maddeler koyarak çiftçiye gübre diye sattığını tespit etti.
Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan S.Ö., Gürsu ilçesinde durdurulan otomobilinde gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada içlerinde farklı maddeler bulunan 50 gübre torbası ele geçirdi.
247 torba sahte gübre sattı
S.Ö.’nün daha önce çiftçilere sattığı 247 torba sahte gübreye de el koydu. S.Ö., tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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